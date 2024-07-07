Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов о службе в армии

Президент США Джо Байден, выступая перед военнослужащими в Белом доме по случаю Дня независимости заявил, что бывал в боях на полях сражений. Американские ветераны раскритиковали президента, поскольку он никогда не служил в армии, передает Fox News.

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«Это всегда дурной тон, когда политик пытается заявить о себе и каким-то образом приравнивает свою службу к службе тех мужчин и женщин, которые служат», — заявил бывший советник по делам ветеранов Белого дома Дэрин Селник.



Он добавил, что Джо Байден, каждый раз выступая, сводит разговор к себе самому:

«Просто говорите о военнослужащих и женщинах, думайте о стране; не делайте все о себе».



Ранее стало известно, что множество членов Демократической партии в Конгрессе США обеспокоены состоянием президента Джо Байдена и его шансами победить своего конкурента Дональда Трампа.