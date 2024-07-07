Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

Первая и единственная законная супруга бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в соцсети X.

© m24.ru

"Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина", – отметил он.



Мирта Диас-Баларт родилась в семье мэра города Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта и его супруги Америки Гутиеррес. Она познакомилась с Фиделем Кастро во время учебы в Гаванском университете.

В 1948 году они стали супругами, в 1949 году у них появился сын Фидель, который известен как Фиделито. После бегства Кастро с Кубы в 1955 году Диас-Баларт развелась с ним.

Позже она стала женой сына кубинского представителя в ООН Эмиля Нуньеса Бланко, после чего обосновалась в Испании. С новым мужем у Диас-Баларт родились две дочери.