Политика Североатлантического альянса в отношении Украины является захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Республики Крым при президенте России — вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

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По его словам, в Альянсе демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили экспансию на восток.

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«Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — заявил Мурадов.



Коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения Москве стратегического поражения, отметил он.