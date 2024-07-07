Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Милорада Додика.
По его словам, «сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО».
Додик задумал разделить Боснию и Герцеговину
Весной член президиума БиГ от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что стратегической целью БиГ является вступление в НАТО.
В январе, Додик заявил, что РС БиГ допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в Альянсе.