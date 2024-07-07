Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Милорада Додика.

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По его словам, «сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО».

Додик задумал разделить Боснию и Герцеговину

Весной член президиума БиГ от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что стратегической целью БиГ является вступление в НАТО.

В январе, Додик заявил, что РС БиГ допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в Альянсе.