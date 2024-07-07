У кота Ларри с Даунинг-стрит скоро появится соседка

Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку Джо-Джо. Об этом пишет газета Daily Mail.

© gazeta.ru

В статье задаются вопросом, как на 17-летний кот Ларри отреагирует на такое соседство. Питомец завоевал репутацию «отпугивающего противников». Два года назад он прогнал большую лису с территории резиденции, а до этого четыре года враждовал с котом Палмерстоном — экс-мышеловом министерства иностранных дел. В публикации подчеркнули, что на Даунинг-стрит теперь может произойти «кото-строфа» (cat-astrophe).

Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил о захвате власти в Великобритании

Накануне кот из резиденции премьер-министра Великобритании справил нужду в ботинок Риши Сунака

В конце 2023 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «бандитом» главного мышелова в канцелярии.

Ранее премьер-министр Великобритании записал ролик в стиле «Один дома» с котом Ларри.