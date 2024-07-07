Маск считает, что в США уже давно фактически нет президента

Бизнесмен Илон Маск полагает, что в США уже давно фактически нет президента, который управлял бы страной.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин

"Это по-настоящему хороший вопрос, так как, очевидно, у нас его [президента] давно уже нет", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя статью газеты The New York Times под названием "Правда ли Америке нужен президент?".



Маск уличил вице-президента США Харрис: ложь в соцсети Х больше не проходит

Ранее Маск заявил, что прошедшие 27 июня в Атланте (штат Джорджия) дебаты между претендентами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом - это повод для замены действующего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. По итогам дебатов газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что некоторые представители Демпартии начали активно обсуждать возможность замены Байдена другим претендентом ввиду его провала.