СМИ сообщили об опасениях в НАТО относительно будущего Байдена

Союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу опасаются, что американский лидер Джо Байден не в состоянии одержать победу на президентских выборах, сообщает Politico.

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Байден заявил, что «остановил Путина» и расширил НАТО

Издание опросило 20 чиновников, связанных с НАТО. Дипломаты и главы государств в преддверии саммита Альянса в частном порядке выражают серьезную озабоченность возрастом, здоровьем президента США и его способностью одержать победу на выборах. Иностранные чиновники по большей части выступают за переизбрание Байдена на фоне опасений, что возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа нанесет ущерб НАТО, а также подорвет усилия этих стран по поддержке Украины.

В своем интервью ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах Конгресса США никогда не попросят его выйти из предвыборной гонки. Президент заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему прикажет это сделать «Господь Всемогущий».