Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планировала обсудить с венгерским коллегой Петером Сийярто поездку премьер-министра республики Виктора Орбана в Москву. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что глава немецкого внешнеполитического ведомства собиралась разъяснить Сийярто «неуместность» такого визита. После этого, по словам Пушкова, венгерская сторона отменила встречу без объяснения причин.

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«Лаконично и ясно», — резюмировал он.



Ранее стало известно, что Венгрия перенесла запланированную на 8 июля встречу Бербок и Сийярто. По данным агентства Reuters, в немецком МИД были поражены подобным решением.

Венгерское министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию, пояснив, что встреча была не отменена, а перенесена по техническим причинам.