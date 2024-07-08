Демократы рассматривают Харрис как единственную возможную замену Байдену

Элита Демократической партии рассматривает вице-президента США Камалу Харрис как единственного кандидата на замену американскому лидеру Джо Байдену в президентской гонке. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

"У элиты уже складывается консенсус, что единственной альтернативой [Байдену] является вице-президент Камала Харрис. Будет звучать недовольство, что она тоже отстает от Трампа по опросам, и ей придется оправдываться за инфляцию и другие проблемы, оставшиеся от Байдена, - пишет издание. - Однако элита в партии, которая преклоняется перед политикой идентичности, побоится отказывать в выдвижении женщины - представительницы меньшинств".



По мнению авторов статьи, демократам стоит официально уладить вопрос с заменой Байдена на Харрис, которая сможет быть кандидатом от партии на президентских выборах, на общенациональном съезде, что "привлечет мировое внимание".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры, как планируется, будут утверждены партийными съездами позднее летом.