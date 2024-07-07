Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США

Проблема американского лидера Джо Байдена — не возраст, а способность функционировать в роли президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы государства, проректора Университета Пенсильвании Иезекииля Эмануэля.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин

По его словам, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою предвыборную кампанию. При этом провальные для президента дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом не стали чем-то уникальным.

Байден объявил, что остается в президентской гонке

«У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы», — указал Эмануэль.



Эмануэль работал в команде Байдена в роли советника по политике во время пандемии коронавируса.