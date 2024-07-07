Белый дом дал указания журналистам по интервью с Байденом

В США ведущий радиостанции Civic Media Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у американского лидера Джо Байдена, заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства, сообщает РИА Новости.

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«Да, мне были даны вопросы для Байдена», — сообщил он.



Байден передразнил журналистов криками

Как отметил радиоведущий, он получил от команды президента список из пяти вопросов, которые следовало задавать Байдену во время интервью, в результате Инграм озвучил четыре из них. При этом шанса спросить главу Белого дома о чем-то другом у него не было.

Ранее ведущая радиостанции WURD Андреа Лоуфул-Сандерс заявила, что заранее получила от американской администрации список вопросов, которые можно было задать Байдену в ходе прошедшего 3 июля интервью. Несмотря на это, не обошлось без эксцессов. Президент, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. Он заявил, что горд быть «первым вице-президентом, первая чернокожая женщина» и служить вместе с чернокожим президентом.

Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента США во время президентства афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал главой государства, то назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис.

Неспособность сформулировать должным образом мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде СМИ.