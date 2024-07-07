Орбан: Конфликт на Украине грозит распадом мира на блоки

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Организацию тюркских государств жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада, когда существует угрозы повторного распада мира на блоки, сообщает агентство MTI.

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«Поэтому мы рассматриваем Организацию тюркских государств как жизненно важную опору для поддержания сотрудничества между Востоком и Западом», — заявил премьер-министр.



Орбан назвал политику НАТО противоречащей главным ценностям альянса

Он отметил, что одним из последствий конфликта вокруг Украины может стать разделение мира на блоки.

Ранее Орбан заявил, что подготовка НАТО к проведению военной операции на Украине противоречит оборонительному характеру Альянса и грозит ему самоубийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».