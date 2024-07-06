Боррель: ЕС не давал Орбану полномочий представлять сообщество на саммите ОТГ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не получал полномочий представлять сообщество на прошедшем в городе Шуша неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Орбан не получал мандата от Совета ЕС, чтобы представлять его интересы на саммите Организации тюркских государств", - написал Боррель в X (ранее Twitter).



Кроме того, глава дипслужбы ЕС подчеркнул, что Евросоюз отвергает попытки легитимации тюркскими странами Турецкой республики Северного Кипра, а также напомнил, что ЕС признает только Республику Кипр в качестве субъекта.

Ранее Боррель распространил аналогичное заявление перед визитом Орбана в Москву. Тогда глава евродипломатии указал на то, что ЕС исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, а венгерский премьер посетил Москву "исключительно в рамках двусторонних отношений".

Тогда же главный евродипломат подчеркнул, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает Будапешту никаких особых прав по представлению ЕС на международной арене.