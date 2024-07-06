Далай-лама рассказал о своем самочувствии после операции

Далай-лама раскрыл детали перенесенной операции по замене коленного сустава, а также рассказал о своем самочувствии. По словам духовного лидера, в настоящее время он находится «в хорошей физической форме», сообщает Reuters.

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Он уточнил, что операция доставила ему «некоторые проблемы».

«Однако я выздоравливаю, и сейчас у меня вообще нет проблем», — заявил Далай-лама в день 89-летия.



Ранее британская журналистка, ведущая новостей Кэти Ньюмен рассказала, что во время интервью в 2013 году Далай-лама обратил внимание на оператора и посоветовал ему похудеть. По словам журналистки, ее сопровождал телеоператор Грэм, которого она назвала «малость полноватым».