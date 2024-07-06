В Израиле призвали признать КСИР "террористической организацией"

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац считает, что мировое сообщество должно признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) "террористической организацией" и потребовать отмены ядерной программы Тегерана после президентских выборов в стране, на которых победу одержал кандидат от крыла реформистов Масуд Пезешкиан.

"Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму аятолл. Теперь мир должен признать КСИР террористической организацией и потребовать отмены ядерной программы [Тегерана] и прекращения поддержки террористических организаций. Это единственный шанс реализовать перемены [в Иране]", - написал Кац в X (ранее Twitter).



5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов, которые были проведены в связи с гибелью главы исполнительной власти страны. Президент исламской республики Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. По итогам голосования победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.