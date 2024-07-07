Politico: у стран НАТО выросла уверенность в победе над Трампом

Страны, входящие в Североатлантический альянс, полагают, что смогут справиться с Дональдом Трампом в том случае, если он повторно станет президентом США, пишет обозреватель Поль Маклири в статье для Politico.

В настоящее время в США идет президентская гонка. Основными кандидатами являются действующий глава государства Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

«Во многих отношениях страны-члены НАТО чувствуют себя гораздо увереннее в своей способности справиться с Трампом, чем тогда, когда он впервые пришел к власти», — пояснил обозреватель.



По его данным, возможное возвращение Трампа в Овальный кабинет стало главной темой ежемесячных встреч послов европейских стран в Вашингтоне. Они обсуждали то, как им следует поступить — заранее подготовиться к неприятностям или все же дождаться итогов выборов в США.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

По мнению экспертов, после неудачных дебатов, прошедших в конце июня, шансы Трампа на победу значительно выросли. Это обусловлено также тем, что Байден отказывается сойти с гонки и уступить место другому кандидату, шансы на выигрыш у которого были бы значительно больше.