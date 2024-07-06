В Киеве нашли возможность передать мирные предложения России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает, что может передать украинские мирные предложения Российской Федерации через посредников. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что аналогичная схема работала при заключении зерновой сделки.

По словам Подоляка, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан таким посредником не является. Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», то значит, что страна не готова к миссии посредничества.

5 июля Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, премьер-министр намерен обсудить с президентом России пути урегулирования конфликта на Украине.

До этого Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, глава венгерского кабмина призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.