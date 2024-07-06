Politico: страны НАТО сомневаются в победе Байдена над Трампом

Союзники США по НАТО в частном порядке высказывают все больше опасений, что американский президент Джо Байден не сможет переизбраться на второй срок, одержав победу над бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Politico.

Издание пообщалось с 20 чиновниками, связанными с альянсом, и большинство из них заявили, что сомневались в перспективах победы Байдена на выборах еще задолго до неудачных для демократа теледебатов.

"Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года", - сказал один из собеседников газеты. "На это (выступление Байдена на дебатах - прим. ТАСС) было больно смотреть. Мы все хотим, чтобы Байден остался на второй срок, чтобы снова не иметь дел с Трампом, но это не очень обнадеживает", - отметил другой чиновник.



Теперь американский президент должен убедить союзников не только в том, что он готов бороться за переизбрание, но и в своей способности преодолеть политический кризис и остаться в президентской гонке, считает газета. Она отмечает, что ему будет необходимо продемонстрировать лидерские качества публично на саммите НАТО в Вашингтоне.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.