Стармер поговорил с Шольцем и Макроном

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел первые разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией, темами обсуждения было развитие отношений Лондона с Парижем и Берлином.

Как отметил новый глава британского кабмина, в ходе своего премьерства он намерен "вывести на новый уровень отношения" с Германией. По его словам, "существует возможность для углубления сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности", а также экономики. Стармер и Шольц также отметили "важность сохранения активной поддержки Украины в долгосрочной перспективе".

В разговоре с Макроном британский премьер также заявил о стремлении углублять сотрудничество с Францией. Лидеры обсудили предстоящие саммиты НАТО и Европейского политического сообщества, "подчеркнув необходимость использовать эти возможности, чтобы обсудить общие приоритеты, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке, вопросы климата, искусственного интеллекта, иммиграции и экономики".

Лейборист Кир Стармер сформировал новое правительство страны по итогам парламентских выборов, прошедших в королевстве 4 июля. После подсчета голосов во всех округах Лейбористская партия получила 412 мест в 650-местной Палате общин. У правившей с 2010 года Консервативной партии всего 121 место.