Семья Байдена поссорилась с помощниками президента США

Отношения между членами семьи президента США Джо Байдена и его помощниками становятся все более напряженными. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

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«Раскол между семьей президента и некоторыми из его ближайших помощников назревал давно, и его выступление на дебатах усугубило динамику», — говорится в публикации.



По мнению некоторых помощников Байдена, семья действующего президента США пытается свести старые счеты. Они также отметили, что перекладывание вины мешает комплексному подходу к оказанию помощи главе американского государства в борьбе с этим кризисом.

В свою очередь семья Байдена считает, что дебаты являются кульминацией ошибочных советов помощников, которые не помогли президенту наилучшим образом продемонстрировать свою политическую привлекательность. После дебатов члены семьи американского лидера заявили, что некоторые из главных помощников президента в Белом доме и в предвыборной кампании подставили Байдена.

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Сам же глава Белого дома признался, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.