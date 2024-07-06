Три африканские страны решили объединиться в конфедерацию

Власти трех западноафриканских стран - Буркина-Фасо, Мали и Нигера - приняли решение сформировать Конфедерацию государств Сахеля. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление лидеров этих государств.

В заявлении говорится, что три страны "решили сделать еще один шаг к большей интеграции".

"С этой целью они заключили договор о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером", - сказано в документе, выдержку из которого приводит агентство.



Это произошло по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, в работе которого приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Ранее 28 января 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении как можно быстрее выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое, по их мнению, "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов".