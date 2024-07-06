NYP: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона

Кевин О'Коннор, лечащий врач президента США Джо Байдена и его семьи, в начале года принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда, пишет обозреватель Джон Левайн в статье для New York Post.

По его словам, Каннарда сопровождал кардиолог Джон Этвуд. Он добавил, что о посещении свидетельствуют данные из журнала визитов.

«Вероятнее всего они говорили о Байдене. Он [Коннор] должен заниматься только президентом и его семьей», — процитировал Левайн Ронни Джексона, бывшего врача экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.



Напомним, что в администрации неоднократно опровергали сообщения СМИ о тех или иных заболеваниях, якобы обнаруженных у Байдена.

Так, в июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.