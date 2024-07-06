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AР: ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем

Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, которую озвучил президент США Джо Байден. Об этом они сообщили агентству Associated Press на условиях анонимности.

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем
© globallookpress.com
"Поэтапное соглашение по формуле Вашингтона будет включать полное прекращение огня на шесть недель, которое позволит освободить ряд заложников, включая женщин, пожилых и раненых в обмен на освобождение нескольких сотен заключенных палестинцев", - сообщили источники агентства.

Кроме того, в течение первого этапа ВС Израиля должны будут вывести войска из густонаселенных районов сектора Газа, а также позволить перемещенным на юг лицам вернуться в свои дома. Уточняется, что реализация первого этапа сделки будет возможна, поскольку ХАМАС отказался от требований о полном выводе ЦАХАЛ из Газы.

Ожидается, что в течение шестинедельного периода представители ХАМАС и Израиля продолжат переговоры об условиях второго этапа соглашения.

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