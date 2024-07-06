СМИ назвали секретное финансовое оружие Трампа

Пожертвований на предвыборную кампанию Дональда Трампа стало значительно больше из-за деятельности Дюка Бьюкена, который отвечает за финансы в Нацкомитете республиканцев. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Дюк Бьюкен становится секретным оружием Дональда Трампа в соревновании по сбору средств для президентской кампании», — пишет газета.



Бьюкен уже собрал десятки миллионов долларов на кампанию Трампа и стал человеком, «ответственным за приток денег мегадоноров».

Он полагается на свои глубокие связи в финансовом мире и настойчивый, но сдержанный подход. Собеседники рассказали о «магии Бьюкена»: люди охотно жертвуют крупные суммы после общения с ним.

Трамп дал совет Байдену по участию в президентской гонке

Газета пишет, что в штабе Трампа не ожидали крупных пожертвований и ждали, что соберут в два раза меньше Байдена.

Бьюкен вырос на ферме, где сажали табак и разводили крупный рогатый скот. Он основатель и гендиректор Hunter Global Investors, частной фирмы по управлению инвестициями. При президенте Трампе занимал должность посла США в Испании и Андорре. Председателем финансового комитета Республиканской партии стал в начале 2022 года.