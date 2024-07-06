Орбан сообщил, что его визит в РФ готовился тайно

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву готовился в условиях полной секретности. Об этом рассказал сам Орбан.

"Эта встреча была подготовлена полностью тайно", - сообщил премьер в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.



Орбан напомнил, что сначала в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом "начал организовывать" встречу с Путиным. Премьер добавил, что первым делом направил "секретное послание" главе МИД Петеру Сийярто и попросил его подготовить встречу. По словам Орбана, за всеми коммуникациями следят "большие парни", поэтому он старался, чтобы согласование поездки проходило тайно.

О его полете в РФ стало известно, когда военный правительственный самолет запросил разрешение на заход в воздушное пространство Польши. В тот момент данные о поездке утекли, уточнил Орбан.

В Кремле в пятницу прошли переговоры Путина и Орбана, которые продлились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Последний возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инициатором визита премьер-министра Венгрии в Россию был Будапешт, и предложение поступило в Москву буквально за два дня до этого визита.