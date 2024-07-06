Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал действующему главе американской администрации Джо Байдену не выходить из президентской гонки, чтобы "сделать Китай вновь великим".

"Жуликоватый Джо Байден должен игнорировать своих многочисленных критиков и двигаться вперед с рвением и силой со своей мощной и далеко идущей предвыборной кампанией, - написал он. - Да, сонному Джо необходимо продолжать свою кампанию по разрушению Америки и сделать Китай вновь великим".



Байден назвал плохим эпизодом провальное выступление на дебатах с Трампом

Помимо этого экс-президент пожелал Байдену быть "таким же сообразительным, точным и энергичным как на дебатах".