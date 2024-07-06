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Трамп посоветовал Байдену остаться в президентской гонке, чтобы "сделать Китай великим"

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал действующему главе американской администрации Джо Байдену не выходить из президентской гонки, чтобы "сделать Китай вновь великим".

"Жуликоватый Джо Байден должен игнорировать своих многочисленных критиков и двигаться вперед с рвением и силой со своей мощной и далеко идущей предвыборной кампанией, - написал он. - Да, сонному Джо необходимо продолжать свою кампанию по разрушению Америки и сделать Китай вновь великим".

Байден назвал плохим эпизодом провальное выступление на дебатах с Трампом

Помимо этого экс-президент пожелал Байдену быть "таким же сообразительным, точным и энергичным как на дебатах".

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