Орбан анонсировал новые «неожиданные визиты» после поездки в Москву

Венгерский премьер Виктор Орбан вскоре совершит несколько визитов, которые станут такими же неожиданными, как его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Об этом он сказал Die Weltwoche.

«У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными», — сказал Орбан.



5 июля Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Перед этим премьер Венгрии посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Власти США считают, что визит Орбана в Москву не способствует урегулированию украинского конфликта, а в бундестаге назвали визит политика в Россию «скандалом».

Виктор Орбан при этом подчеркнул, что будет работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира.