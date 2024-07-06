Президент Молдавии Майя Санду ведет республику в Евросоюз, с тем, чтобы обеспечить народу «светлое будущее», констатировал лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу. Это происходит, добавил он, на фоне постепенной гибели блока, вызванной геополитическими ошибками, пишет РИА «Новости».

Санду обещает молдаванам светлое будущее после вступления в ЕС, уточнил политик. Но блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает, в связи с тем, что ввязался в абсолютно неблагоприятную для Европы в целом геополитическую игру, заметил Лунгу.

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Лидер партии отметил, что представители большинства государств, входящих в Евросоюз, не думают об интересах стран, руководителями которых являются. Он добавил, что многим главам государств и правительств следует брать пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отстаивает интересы Будапешта.

Напомним, что в июне 2022 года Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС. По мнению экспертов, решение является чисто символическим, оно принято с тем, чтобы морально поддержать Киев и Кишинев на фоне текущей ситуации в макрорегионе.