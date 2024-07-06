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В Молдавии заявили, что страну ведут в ЕС на фоне гибели Европы

Президент Молдавии Майя Санду ведет республику в Евросоюз, с тем, чтобы обеспечить народу «светлое будущее», констатировал лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу. Это происходит, добавил он, на фоне постепенной гибели блока, вызванной геополитическими ошибками, пишет РИА «Новости».

В Молдавии заявили о гибели Европы
© ТАСС

Санду обещает молдаванам светлое будущее после вступления в ЕС, уточнил политик. Но блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает, в связи с тем, что ввязался в абсолютно неблагоприятную для Европы в целом геополитическую игру, заметил Лунгу.

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Лидер партии отметил, что представители большинства государств, входящих в Евросоюз, не думают об интересах стран, руководителями которых являются. Он добавил, что многим главам государств и правительств следует брать пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отстаивает интересы Будапешта.

Напомним, что в июне 2022 года Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС. По мнению экспертов, решение является чисто символическим, оно принято с тем, чтобы морально поддержать Киев и Кишинев на фоне текущей ситуации в макрорегионе.