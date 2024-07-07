Маск назвал причины упадка Запада

Недостаточное знание истории является причиной упадка Запада, заявил в соцсети X бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla.

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Один из пользователей сервиса констатировал в своем блоге, что «упадок Запада — это следствие недостаточного знания истории».

«Правда», — прокомментировал публикацию Маск.



Напомним, что в последние месяцы предприниматель позволил себе ряд резких публикаций и комментариев по текущей внутренней и международной повестке.

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Так, Маск высмеял ФБР за отсутствие успехов в деле Хантера Байдена, сына американского лидера Джо Байдена, раскритиковал западные страны за нежелание завершить конфликт на Украине.