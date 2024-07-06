Раскрыты подробности предстоящей инаугурации нового президента Ирана

Инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться в течение полутора месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.

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«Учитывая, что на церемонию инаугурации президента обычно приглашаются иностранные гости, этот процесс требует определенных временных затрат. (...) Текущие прогнозы указывают на то, что церемония вступления в должность и инаугурации девятого президента Ирана состоится в первой половине месяца мордад (соответствует периоду с 22 июля по 5 августа — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Салими.



По его словам, на церемонии инаугурации президент приносит присягу в парламенте в присутствии главы судебной власти и членов Наблюдательного совета.