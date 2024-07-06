Раскрыты подробности предстоящей инаугурации нового президента Ирана

Инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться в течение полутора месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.
«Учитывая, что на церемонию инаугурации президента обычно приглашаются иностранные гости, этот процесс требует определенных временных затрат. (...) Текущие прогнозы указывают на то, что церемония вступления в должность и инаугурации девятого президента Ирана состоится в первой половине месяца мордад (соответствует периоду с 22 июля по 5 августа — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Салими.
По его словам, на церемонии инаугурации президент приносит присягу в парламенте в присутствии главы судебной власти и членов Наблюдательного совета.