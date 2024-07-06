Токаев заявил о глобальной экологической катастрофе

Каспийское море может скоро исчезнуть, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что не следует игнорировать связанные с ним экологические вопросы, пишет Ura.ru.

Заявление о проблемах Каспия Токаев сделал в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, проходящего в Азербайджане.

«Недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия», — отметил Токаев.



Глава Казахстана призвал также обратить внимание на Аральское море. Он заметил, что необходимо рекультивировать пострадавшие от экологической катастрофы зоны и более эффективно использовать водные ресурсы.

Республика готова укреплять сотрудничество с партнерами по климатическим вопросам, резюмировал Токаев.