Илон Маск заявил, что США уже давно живут без президента

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у США уже долгое время нет президента. Так бизнесмен-миллиардер прокомментировал статью The New York Times с заголовком «Нужен ли Америке президент?»

«Хороший вопрос. Тем более, что с некоторых пор его у нас и нет», — написал Маск.



В статье The New York Times, ссылку на которую опубликовал Маск, колумнист Росс Даутет отмечает, что некоторые из защитников Байдена «вернулись к идее, что американское президентство — это на самом деле не человек, а команда». Однако личность президента, на взгляд Даутета, играет огромную роль.

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