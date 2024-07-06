Илон Маск заявил, что США уже давно живут без президента
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у США уже долгое время нет президента. Так бизнесмен-миллиардер прокомментировал статью The New York Times с заголовком «Нужен ли Америке президент?»
«Хороший вопрос. Тем более, что с некоторых пор его у нас и нет», — написал Маск.
В статье The New York Times, ссылку на которую опубликовал Маск, колумнист Росс Даутет отмечает, что некоторые из защитников Байдена «вернулись к идее, что американское президентство — это на самом деле не человек, а команда». Однако личность президента, на взгляд Даутета, играет огромную роль.
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«Выглядел бы конфликт на Украине иначе, если бы более миролюбивый Трамп был переизбран в 2020 году? Почти наверняка. Будет ли все выглядеть по-другому, если вы поменяете президента-республиканца на более воинственного, чем Байден, — наподобие Никки Хейли? Да: у нас явно больше шансов вступить в прямую войну с Россией», — пишет Даутет.