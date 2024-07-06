В Киргизии у готовившей захват власти группы изъяли множество оружия

У задержанных членов группировки, подозреваемой попытке насильственного захвата власти в Киргизии, было конфисковано около 70 единиц огнестрельного оружия и 255 тысяч боеприпасов. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

— В результате проведенных обысков по месту жительства и в транспортных средствах, используемых рядом членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов, — передает РИА Новости сообщение из пресс-службы.



Кроме того, у них было изъято 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов. Также были обнаружены бронежилеты, два дрона, рации и самодельные взрывчатые вещества. Была изъята экстремистская литература и «другие предметы».

5 июля спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране. Отмечается, что группировка была сформирована из лиц, поддерживающих криминалитет, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию. Четверо граждан Киргизии были задержаны и помещены в СИЗО.