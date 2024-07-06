В Венгрии выпустили ролик о поездке Орбана в Москву

Власти Венгрии выпустили ролик о поездке премьер-министра республики Виктора Орбана в Москву с миротворческой миссией. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

Ранее глава правительства сообщил, что главной задачей в предстоящие полгода председательства Будапешта в Совете ЕС будет борьба за мир.

На кадрах ролика Орбан разговаривает с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в салоне самолета. Затем лайнер приземляется в воздушной гавани, где делегацию встречает российская сторона.

Нет почетного караула, оркестра, красных дорожек, все строго. Премьер, с серьезным выражением лица, застегивает пиджак на верхнюю пуговицу. Затем садится в машину и едет в сопровождении небольшого кортежа в Кремль.

Стала известна причина отмены встречи глав МИД ФРГ и Венгрии

На ступеньках дворца его встречает помощник президента РФ Владимир Мединский. Он же и сопровождает гостя в дальнейшем. На последующих кадрах появляются министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие официальные лица.

Далее в ролике — выход президента России Владимира Путина, переговоры, выступление Орбана и его отъезд.

В этой части российский лидер предстает собранным, жестким, волевым. На его лице время от времени появляются негативные эмоции.

Напомним, что в последние месяцы ключевой темой международной повестки, по мнению экспертов, стал конфликт на Украине и способы его разрешения. Лидеры европейских стран постоянно заявляют о необходимости мирного урегулирования, призывают стороны сесть за стол переговоров.