Лидер Ирана дал совет новому президенту страны

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи порекомендовал избранному президенту страны Масуду Пезешкияну следовать пути Эбрахима Раиси. Об этом говорится в поздравительном послании по случаю победы Пезешкияна на президентских выборах.

"Я советую избранному президенту Пезешкияну, доверяя Всевышнему и продолжая путь погибшего президента Раиси, приложить максимальные усилия для раскрытия огромного потенциала страны", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.



Явку населения лидер исламской республики назвал "великим делом в противостоянии искусственно созданному бойкоту выборов, который враги Ирана использовали, чтобы поставить народ в тупик и заставить отчаяться". В послании Хаменеи поблагодарил за работу организаторов избирательного процесса, силы охраны правопорядка и национальные средства массовой информации.

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5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Пезешкиян, набрав 53,6% от общего числа голосов. Его соперник консерватор Саид Джалили, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности, получил 44,3%. Явка во втором туре составила 49,8%.

Внеочередные выборы проводились в связи с гибелью главы исполнительной власти Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту находились еще семь человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна.