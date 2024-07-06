Спрогнозированы отношения Москвы и Тегерана при новом президенте Ирана

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан будет более интенсивно развивать взаимодействие страны с Турцией. Как будут складываться отношения с Россией спрогнозировать сложно, но иранские политики уверены, что ничего не изменится. Об этом заявила политолог Каринэ Геворгян, пишут «Известия».

«Пока трудно сказать в нынешних меняющихся обстоятельствах, что будет происходить и в какой степени господин Пезешкиан является реформатором», — сказала Геворгян.



Она напомнила, что ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что партнерские отношения Тегерана и Москвы после выборов президента не изменятся. Об этом же говорили и другие иранские политики.

Пезешкиан стал президентом Ирана: что известно о нем и его отношении к России

Ранее сообщалось, что в Иране прошел второй тур президентских выборов. Победил депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан. Он был министром здравоохранения и вице-спикером парламента.