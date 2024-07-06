В ходе саммита НАТО Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, рассказал и.о. премьер-министра республики Димитар Главчев. Об этом пишет Novinite.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. На нем будут обсуждаться вопросы развития блока, а также конфликт на Украине.

«Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, в которых Болгария выступит в качестве посредника. Что может быть лучше этого? Именно это я предложу, в этом нет никаких проблем», — отметил Главчев.



Вместе с тем, заметил чиновник, шансы на то, что Москва и Киев примут Софию в качестве посредника, невелики.

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Напомним, что в 2023 году лидеры западных стран преимущественно говорили о победе ВСУ, о том, что Украина должна получить максимально сильные позиции на переговорах.

В 2024 году темы выступлений значительно изменились — главы государств и правительств стали призывать к переговорам и решению конфликта дипломатическим путем.

По мнению экспертов, это связано с провалом контрнаступления ВСУ, большими потерями, выборами в США и рядом других экономических и политических факторов.