Лукашенко предложил россиянам и украинцам купить участки в белорусских селах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил украинцам и россиянам задуматься о покупке участков в неперспективных белорусских сёлах по выгодным ценам.

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«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», — цитирует его БЕЛТА.



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По словам Лукашенко, это даст возможность сохранить небольшие деревни. Он добавил, что россияне и украинцы с удовольствием покупают землю в республике и приезжают «за спокойствием и тишиной».

Ранее Лукашенко поддержал инициативу Китая по украинскому урегулированию.