Зеленский раскрыл, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в рамках которых были возвращены более трех тысяч человек. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», — написал Зеленский в своем telegram-канале.



Он отметил, что продолжает искать пути для обмена военнопленными с Россией.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала более чем о 40 обменах. Она назвала диалог по обмену сложным, однако заверила, что он продолжится.