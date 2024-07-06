В Германии раскрыли, что ждет НАТО

Политика НАТО недальновидна и может закончиться военным участием блока в конфликте на Украине. Миру нужен мир вместо НАТО. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен. Видео ее выступления опубликовал канал Phoenix.

В Бундестаге прошли дебаты по поводу юбилейного саммита НАТО – «75 лет НАТО». В числе выступающих была депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«На Украине растет опасность прямого военного участия НАТО, а странам Азии угрожает натоизация», — заявила Дагделен.



Она призвала политиков не допускать присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, отметив, что «нам нужен мир вместо НАТО» (wir brauchen Frieden statt NATO).

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По словам Дагделен, политика экспансии и эскалации, а также масштабного вооружения «угрожает риском социального конфликта с собственным населением».

Политик отметила, что власти ФРГ пытаются выделить «все больше денег для конфликта на Украине», но при этом «сокращаются расходы на образование, медицину и инфраструктуру».

Это безответственный подход к проблемам собственного населения, отметила Дагделен.