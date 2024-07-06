Илон Маск призвал упразднить ФБР

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, рассказал в соцсетях, что ФБР не предпринимает никаких попыток к тому, чтобы привлечь к ответственности людей, фигурирующих в деле финансиста Джеффри Эпстина. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее суд в США опубликовал документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпстина. В 2019 году финансисту было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в 2024 он скончался в тюремной камере.

«Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпстина. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент», — подчеркнул Маск.



Ранее предприниматель высмеял подходы специалистов ФБР к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

Свой пост он сопроводил мемом, на котором агент ведомства «не видит» ничего предосудительного в действиях Байдена-младшего.