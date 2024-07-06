Украинский лидер Владимир Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада, страны Европы и США могут «с меньшим энтузиазмом» отнестись к помощи ВСУ на фоне американских выборов. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

«Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможности второго президентства Трампа», — говорится в сообщении издания.



Как подчеркивается в материале, по мере приближения ноябрьских выборов украинское правительство и страны-члены НАТО готовятся к тому, что европейское и американское руководство «может с меньшим энтузиазмом отнестись к поддержке военных усилий Киева».

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что бригада «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) пригрозила Владимиру Зеленскому расправой в случае его согласия на мирные переговоры с Россией.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским.