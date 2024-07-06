Пезешкиан стал президентом Ирана: что известно о нем и его отношении к России

В Иране прошел второй тур президентских выборов. На пост президента страны претендовали два кандидата — представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан. В первом туре Джалили и Пезешкин набрали 38% и 42% голосов соответственно. По итогам второго тура победу одержал депутат иранского парламента. URA.RU расскажет подробнее о Масуде Пезешкиане и его отношении к России.

Биография

Масуд Пезешкиан с 2001 по 2005 год занимал должность министра здравоохранения, в период с 2016 по 2020 год был вице-спикером парламента. Пезешкиан баллотировался на выборах в 2013 году, но позже снял свою кандидатуру. В 2021 году до выборов его не допустили. Политик критикует иранскую власть и выступает за налаживание отношений с США, а также за свободу женщин в Иране.

Ранее он получал поддержку среди иранцев за готовность критиковать жесткую политику страны. Сейчас его победа на выборах президента говорит о росте оппозиции в Иране. На нынешних выборах Пезешкиан стал единственным представителем реформистского лагеря.

Отношение к России

По мнению экспертов, при президентстве Масуда Пезешкиана движение в сторону России будет не таким стремительным, как при втором кандидате Саиде Джалили, поскольку первый выступает за восстановление отношений с США и привлечение иностранных инвестиций, а второй — за углубление стратегического партнерства с Россией и Китаем.

Сейчас Иран и Россия уже приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве, которая велась с 2022 года. Однако несмотря на курс Пезешкиана в сторону США, Иран, вероятнее всего, продолжит сближение с Москвой. Этому способствует экономическая зависимость Ирана от Китая: примерно 45% импорта и 55% экспорта приходятся на КНР.

Другие кандидаты

Во втором туре выборов президента Ирана участвовал консерватор, член Совета целесообразности Ирана Саид Джалили, набравший в первом туре 38% голосов. До этого он 18 лет проработал в МИД Ирана: занимал пост замминистра иностранных дел по делам Европы и Америки, был главным переговорщиком по иранской «ядерной сделке» — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Также Джалили баллотировался в президенты в 2013 и в 2021 годах.

Помимо Саида Джалили, лагерь консерваторов на выборах президента Ирана представляли спикер меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава МВД и минюста Мостафа Пурмохаммади. Кроме того, в последний момент свои кандидатуры сняли вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и глава Тегерана Алиреза Закани.

Предыдущий президент Ирана Ибрахим Раиси и его отношение к России

Внеочередные президентские выборы в Иране прошли в связи с гибелью Ибрахима Раиси, занимающего пост президента страны с 2021 года. В иранской провинции Восточный Азербайджан вертолет, перевозивший Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение. В результате инцидента погибли все пассажиры.

После авиакатастрофы президент России Владимир Путин сказал, что Ибрахим Раиси был настоящим другом России. Он внес огромный вклад в развитие отношений между странами и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.