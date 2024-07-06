Президент США Джо Байден выразил уверенность в своих достижениях, которые, по его словам, должны стать основанием для второго президентского срока. Он заявил, что он является лидером, способным сплотить страны и остановить российского президента Владимира Путина.

© Official White House / Adam Schultz

«Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.



Байден пообещал выйти из гонки в случае божественного вмешательства

Президент США также подчеркнул свои успехи на международной арене, включая создание тихоокеанского альянса AUCUS, убеждение 50 стран поддержать Украину и достижение значительных экономических инвестиций от Японии и Южной Кореи. Эти шаги, по мнению Байдена, демонстрируют его способность к эффективному лидерству и руководству страной на следующий срок.