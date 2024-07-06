Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США

Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах в США, если так повелит Господь.

По словам Байдена, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку, он, «возможно, так и сделает», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Байден заявил, что «остановил Путина» и расширил НАТО

Напомним, Байден заявил, что не считает себя немощным. Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Дональда Трампа среди американцев выше, чем у него.