Моди в ходе поездки в РФ поднимет вопрос об участии иностранцев в СВО

Глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ намерен поднять вопрос об участии граждан этой азиатской республики в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на индийского министра иностранных дел Виная Кватру.

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По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящее время в боевых действиях на стороне российских войск могут принимать участие от 30 до 40 граждан Индии. В связи с этим премьер-министр страны планирует обсудить с представителями Москвы увольнение индийцев, которые «по ошибке» были отправлены на военную службу.

В Индии назвали цели визита Моди в Россию

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — подчеркнул Кватра.



При этом министр отметил, что к текущему моменту Нью-Дели уже добился возвращения 10 участников боевых действий в родную страну.

Официальный визит главы индийского правительства в Москву запланирован на 8-9 июля. Премьер-министр встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки, рассказали в пресс-службе Кремля.

В конце июня российскую столицу посетила делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел страны Таракой Баласурией. Дипломаты провели переговоры с заместителем руководителя внешнеполитического ведомства РФ Андреем Руденко, во время встречи потребовав выплатить компенсации семьям 17 ланкийцев, принимавших участие в СВО и не вернувшихся с поля боя.

Ранее в Государственной думе РФ высказались о компенсациях иностранным участникам СВО.