В Сербии объяснили, почему не будут накладывать санкции на РФ

Вице-премьер Вулин: ЕС не может требовать от Сербии ввести санкции против России
Евросоюз не может требовать от Сербии ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина.
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«Когда ЕС требует от Сербии ввести санкции против РФ из-за принципа нерушимости границ, тогда заявление пресс-службы ЕС должно быть прочитано снова и проверено, не идет ли речь о каком-то вбросе», — заявил вице-премьер.