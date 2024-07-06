В Сербии объяснили, почему не будут накладывать санкции на РФ

Евросоюз не может требовать от Сербии ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина.

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Сербия заявила об отказе поддержки санкций против России ради дружбы