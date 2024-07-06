Байден заявил о наличии возможности «противостоять Путину»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что только он способен противостоять президенту России Владимиру Путину и сдерживать Китай. Также политик заявил во время интервью НАТО в виде единой структуры.

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«Я управляю миром, я противостою Путину», — отметил он.



Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении

Байден добавил, что ранее успел пообщаться по телефону с премьер-министрами Израиля и Великобритании, а также уделить внимание европейским вопросам. По мнению главы США, только ему подвластно сплотить страны НАТО.

Ранее Джо Байден прокомментировал свое неудачное выступление в ходе предвыборных дебатов со своим соперником, экс-президентом Дональдом Трампом. По словам 81-летнего политика, в своем провале виноват только он сам

Кроме того, ранее Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. Политик дал интервью филадельфийскому радио WURD.