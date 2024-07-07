В США призвали Байдена сняться с выборов после его интервью ABC

Член палаты представителей конгресса США Энджи Крейг (от штата Миннесота) призвала президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Об этом пишет ТАСС.

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«Президент Байден — хороший человек, и я ценю его службу длиною в жизнь. Но я думаю, что ему стоит отойти в сторону и дать шанс следующему поколению лидеров», — заявила она.



Байден объявил, что остается в президентской гонке

Крейг призвала Байдена отказаться от шанса на переизбрание после его интервью телеканалу ABC, которое должно было убедить сторонников в дееспособности нынешнего главы государства после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

До этого Байден заявлял, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

Интервьюер ABC несколько раз спросил, готов ли Байден сделать это и обнародовать результаты соответствующего теста, однако глава Белого дома не ответил прямо. Он сказал, что каждый день доказывает свою профпригодность, находясь на посту президента, и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.

Ранее сообщалось, что Байден хочет привлечь внимание избирателей за счет бюджетного плана.