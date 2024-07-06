Орбан назвал политику НАТО противоречащей ценностям альянса

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям объединения.

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«Стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект... Сегодня вместо мира на повестке — стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО», — написал Орбан в статье для Newsweek.



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По словам венгерского политика, задача альянса — сохранить его мирную направленность. Он подчеркнул, что Венгрия не согласна с большинством стран-членов в вопросе будущего НАТО, так как многие видят неизбежным конфликт альянса с другими геополитическими силами.

«Представление о неизбежной конфронтации работает как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его развязывании», — заключил он.



Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что американские власти должны принять меры для немедленного прекращения огня на Украине.

Он также отметил, что председательство страны в ЕС не даёт ей мандата на переговоры по украинскому конфликту, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.